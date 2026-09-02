«Минсктранс», может вы начнете что-то делать?» 3 2.09.2026, 13:02

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Фото: fotobus.me

С началом учебного года проблемы с транспортом в Минске обострились.

Жительница белорусской столицы ekaterina88678 обратилась к городским властям.

«Минсктранс», может вы уже начнете что-то делать с тем, что у вас с большой переодичностью не выходит транспорт на маршрут в одно и тоже время, с утра когда надо ехать на работу, — пишет она. — По маршруту ходит только один транспорт. Я про 91-й автобус. Я не могу знать, будет он сегодня у вас или нет, идти мне на остановку или думать как добраться по-другому. Жалобы на вашу линию ничего не дают».

Пользователи соцсети поддержали минчанку. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— То же самое с 133 маршрутом. Можно и несколько отмен застать. И когда в Лебяжий с Бангалор других вариантов без пересадок нет, это проблема.

— С сентября добавилось куча других маршрутов, огромная куча, которые тоже надо обслуживать, а водителей не добавилось, поэтому с не востребованных маршрутов снимают автобусы на востребованные, вот и нет на это время машин.

— На этом маршруте он ходит один, поэтому я не думаю что в этом проблема. Он и летом ходил как хотел. Вечно какие-то отговорки, только почему-то когда без талона едешь никто не будет слушать и выпишет штраф

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