«За будку в 40 квадратов — $90 тысяч?»7
- 2.09.2026, 13:41
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Цены на квартиры в столице шокируют белорусов.
Пользовательница Threads @lana_murrrrr рассказала о стоимости недвижимости в микрорайоне «Минск-Мир».
«Что это за цены на квартиры в Минске? — пишет она. — Вы с ума сошли что-ли там совсем? За будку в «Минск-Мире» в 40 квадратов, голая коробка, от 90 тысяч долларов.Вы серьезно?»
По словам пользователей соцсети, указанная автором поста цена – не предел. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Увы… Вы не видели еще цены на вторички, за какую стоимость пытаются их втолкнуть и в каком состоянии.
— Зато вы теперь знаете, как оправдать низкую рождаемость.
— Просто шок от неоправданных цен на жилье.
— Лучше в Испании трешку за 100 тысяч взять и сангрию за евро попивать, чем вот это вот все.
— Нужно ввести квоты для местных и иностранцев как в Таиланде.
— «Минск-Мир» - это еще не самое дорогое среди новых микрорайонов.
— Россиян благодарите.