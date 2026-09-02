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«За будку в 40 квадратов — $90 тысяч?»

7
  • 2.09.2026, 13:41
  • 5,540
«За будку в 40 квадратов — $90 тысяч?»

Цены на квартиры в столице шокируют белорусов.

Пользовательница Threads @lana_murrrrr рассказала о стоимости недвижимости в микрорайоне «Минск-Мир».

«Что это за цены на квартиры в Минске? — пишет она. — Вы с ума сошли что-ли там совсем? За будку в «Минск-Мире» в 40 квадратов, голая коробка, от 90 тысяч долларов.Вы серьезно?»

По словам пользователей соцсети, указанная автором поста цена – не предел. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Увы… Вы не видели еще цены на вторички, за какую стоимость пытаются их втолкнуть и в каком состоянии.

— Зато вы теперь знаете, как оправдать низкую рождаемость.

— Просто шок от неоправданных цен на жилье.

— Лучше в Испании трешку за 100 тысяч взять и сангрию за евро попивать, чем вот это вот все.

— Нужно ввести квоты для местных и иностранцев как в Таиланде.

— «Минск-Мир» - это еще не самое дорогое среди новых микрорайонов.

— Россиян благодарите.

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