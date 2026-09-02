Житель Гродно: Под впечатлением от количества новых учеников из РФ 8 2.09.2026, 14:04

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Что-то не так со «скрепным» образованием?

Житель Гродно lelerr89 после начала нового учебного года обратила внимание на перемены, которые произошли в белорусских школах.

«Кто еще под впечатлением от количества новых учеников происхождением из России в белорусских школах? – спрашивает она. — А что случилось с родиной Пушкина и Толстого? Что—то не так со скрепным образованием?»

Некоторые пользователи написали, что одна из причин проблемы, указанной автором поста – уменьшение количества белорусов в стране.

«Эстония, Литва, Латвия имеет те же самые проблемы с демографией, что и Беларусь, но там сохраняются национальные интересы, язык и достойный уровень соотношения доходов к расходам, — написал житель Гродно в ответ. — Страну я не делил и не собираюсь. Более того, я за то, чтобы у страны были четкие границы, охраняемые по всему периметру. И чтобы никаких оформлений на ПМЖ (а тем более гражданства) без сдачи теста на знание белорусского языка».

Пользователи соцсети рассказали, почему опасаются массовой миграции россиян. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Когда—то они ехали в Украину.

— Массовая миграция россиян в западные города Беларуси и в Минск вместе со своими детьми не была бы поводом для обсуждения, если бы не примеры ЛНР и ДНР.

— Самый главный вопрос – когда они начнут говорить, что их здесь «притесняют».

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