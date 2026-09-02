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В Севастополе подорван высокопоставленный оккупант армии РФ

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  • 2.09.2026, 15:05
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В Севастополе подорван высокопоставленный оккупант армии РФ

После мощного взрыва загорелся автомобиль Mazda.

Утром 2 сентября в оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв, после которого загорелся автомобиль Mazda. В результате мог погибнуть некий мужчина. По данным источников Telegram-канала «Крымский ветер», речь идет о подрыве высокопоставленного российского военнослужащего.

Взрыв произошел около 7:00 на улице Колобова. Местные жители рассказали, что звук был настолько сильным, что его услышали на соседних улицах. После взрыва очевидцы заметили загоревшуюся иномарку. На место происшествия прибыли российские силовики, которые перекрыли улицу.

Первоначально причины произошедшего оставались неизвестными: очевидцы выдвигали версии от взрыва автомобиля до возможного падения беспилотника.

Позже «Крымский ветер» со ссылкой на собственные источники уточнил, что в автомобиле был подорван российский оккупант — офицер ВС РФ. В результате взрыва мужчина получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь. По другой версии, от полученных ранений он скончался.

По данным источника, в районе улицы Колобова ранее предоставляли квартиры российским военнослужащим после оккупации Крыма Россией.

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