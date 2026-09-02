Госпогранслужба Украины: Угроза со стороны Беларуси сохраняется

Госпогранслужба Украины: Угроза со стороны Беларуси сохраняется3
- 2.09.2026, 15:41
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Украина продолжает обустраивать оборонительные рубежи на севере.
Силы обороны укрепляют фортификационные сооружения и минно-взрывные заграждения на наиболее опасных направлениях. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Укринформ».
По словам Демченко, ситуация на белорусском направлении пока остается без существенных изменений.
«Мы по-прежнему не фиксируем в направлении нашей границы в непосредственной близости на территории Беларуси ни формирования, ни наращивания какого-либо группирования. Этого нет. В то же время, опять же, риск угрозы со стороны Беларуси сохраняется», — отметил представитель ГПСУ.
На фоне сохраняющейся угрозы Украина продолжает обустраивать оборонительные рубежи. Речь идет о наращивании инженерных и фортификационных сооружений, а также минно-взрывных заграждений на наиболее уязвимых участках.
«Всё это осуществляется как подразделениями Государственной пограничной службы, так и другими составляющими сил обороны нашего государства. Ну, и к этой работе также активно привлекаются органы местной власти», — добавил Демченко.