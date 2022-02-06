В 10 километрах от Гомеля создается военная база РФ: что известно 6 6.02.2022, 12:55

5,588

В распоряжении российских военных оказался аэродром вблизи украинской границы.

На заброшенной военной базе стратегической авиации СССР около деревни Зябровка продолжает скапливаться военная техника и живая сила. Однако в соответствии с официальными планами, использование этого объекта ни российскими, ни белорусскими военными в рамках учений Союзная решимость 2022 не упоминалось. А сам аэродром не используется по прямому назначению с начала 1990-х годов.

«Флагшток» собрал всю доступную информацию об этом объекте.

На брифинге для иностранных военных атташе о проведении проверки военных сил реагирования РФ и Беларуси, который прошел 18 января 2022 года, военная инфраструктура Гомельской области вообще не упоминалась.

Несмотря на опубликованные схемы, военные сразу отошли от намеченных планов. Уже в 20-х числах января старая военная база была оцеплена военной милицией. А 27 января был опубликован замысел учений, где юго-восточнее Гомеля указан квадрат скопления «союзных» войск.

3 февраля райисполком Гомельского района, к которому территориально относится Зябровка, и глава районного Совета депутатов опубликовали просьбу не распространять информацию о передвижении колонн военной техники в сети.

«Флагшток» собрал информацию по открытым источникам в сети о том, что происходит в районе старого аэродрома. Для сохранения анонимности комментарии даны в обезличенном виде.

Теперь концентрация на аэродроме в Зябровке. Странно, что никто об этом не пишет. Ежедневная выгрузка происходит на станции Зябровка, то техники, то еще чего. И перевозят все на аэродром.

Военный городок забит военными. И взлётку ремонтируют и чистят. Там полоса длинная, прекрасно сохранилась, стоянки целые, рулевые дорожки почти все целые. И нефтебаза аэродромная сохранилась полностью, теперь там Газпромнефть.

Расселены россияне везде, их там по старой памяти хорошо воспринимают. Часть российских военных живет в полевом лагере, небольшая часть — в самом военном городке в сохранившихся от части постройках.

Подъезд военной техники к району аэродрома была зафиксирована 4 февраля: больше 10 грузовых Камазов, приспособленных к перевозке живой силы, проследовали по гомельской районной объездной в направлении Тереховки.

Интересно, что район Зябровки оказался в объективе практически сразу после начала передвижения войск. Уже 21 января 2022 года космические спутники проекта Copernicus стали производить специальную сравнительную съемку местности.

К косвенным признаком военной активности именно в районе Гомеля можно считать прилет на гражданский гомельский аэродром (GME) самолета Ту-134 (RA-65690) высшего военного руководства РФ, зафиксированный сервисом flightradar24. 3 февраля после облета Бобруйска, Мозыря и Речицы, самолет совершил посадку в Гомеле, после чего улетел в Минск.

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что несмотря на озвученные перед международным сообществом планы, военные РФ и Беларуси стали использовать остатки советской военной инфраструктуры. Вопрос заключается в том, каким образом будет использована этот объект: он может исчезнуть до конца февраля к дате официального завершения учений. А может остаться действующим военным объектом для создания угрозы Украине. В таком случае военный объект и близлежащие населенные пункты станут потенциальной мишенью для ответного удара Украины и ее союзников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».