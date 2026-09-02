Минчанин поднял важный вопрос о городском транспорте 8 2.09.2026, 16:35

3,034

иллюстративное фото

70-80% автобусов вообще не имеют терминалов для оплаты проезда картой.

Жители столицы обратили внимание проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте, которые возникли в этом месяце.

«В Минске собирались запретить покупку билетов у водителей, — пишет в Threads wadeemthedream. У меня встречный вопрос: а хоть в одном автобусе есть рабочий терминал для оплаты картой?

Только в некоторых автобусах есть такой терминал или валидатор, но сколько раз ни пробовал платить на нем, он карту не видит.

В большинстве автобусов и такого терминала нет. На 70-90% остановок, увы, нет киосков для покупки билетов. И что теперь делать?»

Пользователи удивились, что городские власти не используют опыт других стран. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— В Грузии можно оплачивать проезд проездным (работает, как банковская карта, просто кладешь на него деньги) и банковской картой. Никаких талончиков. Причем валидатор показывает? сколько денег осталось на проездном. И еще один приятный бонус. В течение часа, оплатив один раз, ты бесплатно ездишь на всех видах транспорта.

— Эти терминалы медленно реагируют на проездные, если сравнивать со старыми валидаторами.

— Приложение это для оплаты плохое, не факт что человек (например, иностранец) в крайнем случае успеет или сможет скачать его за поездку. Если бы хоть по qr-коду просто можно было б оплатить сразу? было бы ок, тогда можно и не ставить терминалы, но бывает очень неудобно в толпе навести камеру на него.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com