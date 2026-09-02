Lamborghini выпустила детскую коляску почти за 5 тысяч долларов 6 2.09.2026, 16:27

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Фото: Lamborghini

Это скорее предмет для коллекционеров, чем вещь для повседневного использования.

Руководство компании Lamborghini решило, что роскошь и скорость должны начинаться с самого раннего возраста, и представила детскую коляску стоимостью почти 5 тысяч долларов, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новинка получила название Reef AL Giallo и создана совместно с британским производителем товаров для детей Silver Cross. Впрочем, разогнаться на ней до сотни не получится.

Всего в мире выпустят 500 экземпляров, каждый из которых получит индивидуальный номер. Судя по всему, очередь за коллекционной коляской может оказаться не менее престижной, чем за некоторыми автомобилями марки.

Reef AL Giallo построена на платформе обычной коляски, но получила внешний вид, вдохновленный суперкарами Lamborghini. Люлька из глянцевого поликарбоната выполнена с угловатыми линиями, напоминающими капот автомобиля, а вентиляционные отверстия украшены фирменным Y-образным рисунком.

Сиденье отделано автомобильной замшей и натуральным бамбуковым волокном. Колеса рассчитаны на разные типы покрытия, а элементы подвески дополнили эффектными открытыми пружинами фирменного желтого цвета. Даже тормозная педаль выполнена в стиле автомобилей Lamborghini и отделана вручную.

В комплект входят дождевые чехлы, москитная сетка, люлька и другие аксессуары. Производители называют новинку «предметом роскоши» и «частью дизайнерского наследия».

Эта модель предназначена скорее для состоятельных коллекционеров, чем для родителей, которым просто нужно довезти ребенка до детской площадки. «Это скорее предмет для коллекционеров, чем вещь для повседневного использования», — пишут авторы.

Цена суперколяски составляет 4999,99 доллара.

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