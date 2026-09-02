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Украина официально предупредила Международную организацию гражданской авиации

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  • 2.09.2026, 16:10
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Украина официально предупредила Международную организацию гражданской авиации

Небо над РФ закрывается.

Украина официально уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о том, что воздушное пространство России небезопасно для гражданской авиации, и призвала избегать полетов над территорией государства-агрессора РФ.

Об этом написал в X в среду, 2 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он пояснил, что воздушное пространство России становится все более опасным на фоне «резкой эскалации российского террора против Украины».

«Россия намеренно игнорирует существующие угрозы, вызванные ее агрессией против Украины, которая уже привела к нескольким инцидентам за последние годы», — напомнил Андрей Сибига.

И подчеркнул, что решение предупредить ICAO было принято для того, чтобы все авиакомпании и правительства знали о возможных рисках — «даже если Россия отказывается выполнять свое обязательство информировать их».

1 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России становится опасным для авиакомпаний, страховщиков и других участников международных авиаперевозок. При этом он подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и не собирается атаковать пассажирские самолеты. Вместе с тем, по его словам, из-за активности беспилотников в небе над Россией ситуация с авиаперевозками меняется.

Отдельно Зеленский обратился к авиакомпаниям, которые продолжают выполнять рейсы в российские аэропорты — в частности, в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.

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