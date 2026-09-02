В Беларуси обнаружили недостаточно коньячный армянский коньяк 6 2.09.2026, 15:20

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Фото: danger.gskp.by

Под запрет попал «Ереван» восьмилетней выдержки.

В армянском коньяке «Ереван» не обнаружили достаточно того, что позволит считать его полноправным коньяком, сообщил Госстандарт.

Под запрет продажи в Беларуси попал армянский коньяк «Ереван» восьмилетней выдержки.

Дело в том, что в этом напитке оказалось меньше дубильных веществ, чем по нормам должно быть в коньяке — только 0,14 г вместо минимум 0,3 г на литр.

Запрет на продажу начнет действовать 3 сентября.

Фото: danger.gskp.by

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