Чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон купил Ferrari своей мечты 4 2.09.2026, 15:34

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Фото: Ferrari

Легендарный гонщик и легендарный суперкар наконец-то воссоединились.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон наконец приобрел автомобиль, о котором давно мечтал, — легендарный Ferrari F40. Спорткар более 30 лет простоял в гараже, прежде чем новый владелец отправил его на полную реставрацию в Маранелло, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Хэмилтон в прошлом году продал всю свою коллекцию автомобилей, однако F40 всегда оставался исключением. Теперь машина вновь выглядит практически как новая после полного восстановления на заводе Ferrari.

Речь идет об одном из чуть более чем 1300 выпущенных F40. Это также последняя модель, которую лично одобрил основатель компании Энцо Феррари.

Хэмилтон впервые намекнул на особое отношение к F40 еще в январе 2025 года, когда после перехода в Ferrari сфотографировался рядом с легендарным суперкаром в Маранелло.

Позже британец рассказал, что хотел бы вместе с Ferrari создать современную версию F40. Он даже придумал название F44 в честь своего гоночного номера: «Я хочу разработать Ferrari. Я хочу сделать F44. За основу взять F40, но оставить настоящую механическую коробку передач».

Стоимость приобретенного автомобиля Хэмилтон не раскрывает. При этом в апреле другой Ferrari F40 с пробегом всего 1799 километров был продан на аукционе «Сотбис» за 4,3 млн евро.

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