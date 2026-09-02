Второй по мощности НПЗ России полностью остановил переработку нефти
- 2.09.2026, 15:37
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Предприятие является крупнейшим поставщиком топлива для Санкт-Петербурга.
Второй по мощности нефтеперерабатывающий завод России «Киришинефтеоргсинтез» полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 30 августа. Предприятие обеспечивает около 7 % всей нефтепереработки РФ и является крупнейшим поставщиком топлива для Санкт-Петербурга и северо-западных регионов страны, пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на исследования Reuters и Financial Times.
По данным двух источников в отрасли, в результате атаки на заводе были повреждены две установки первичной переработки нефти.
Установка АВТ-6 способна перерабатывать 22 860 тонн нефти в сутки и обеспечивает около 40% общей мощности предприятия. Мощность второй установки - АТ-1 - составляет 4860 тонн в сутки, или еще 8%.
На НПЗ есть еще две установки - АТ-6 и АВТ-2, на которые в совокупности приходится остальные 52% мощности. Однако на момент атаки они уже не работали.
«Киришинефтеоргсинтез» принадлежит «Сургутнефтегазу» и имеет проектную мощность 20 млн тонн нефти в год. По этому показателю он уступает в РФ только Омскому НПЗ с мощностью 22 млн тонн.
Ежегодно предприятие производит около 2 млн тонн бензина и 7 млн тонн дизельного топлива.
Это не первая длительная остановка предприятия в 2026 году. После атак БПЛА 26 марта и 5 мая НПЗ также останавливался на ремонт.