Истинные цели Кремля 1 2.09.2026, 14:49

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Для Путина первопричина войны — существование независимой Украины.

Москва на этой неделе отвергла идею трехстороннего саммита с участием лидеров России, Украины и США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча не имеет «абсолютно никакого смысла», если стороны не готовы сразу подписать мирное соглашение. Этот отказ вновь демонстрирует нежелание Кремля идти на реальные компромиссы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года российские представители неоднократно заявляли о готовности к дипломатии, одновременно обвиняя Киев и Запад в срыве мирных инициатив. Однако Путин продолжает выдвигать условия, которые фактически угрожают существованию независимой Украины.

Ключевым требованием Москвы остается устранение так называемых «первопричин» войны. За этой формулировкой скрывается отказ Кремля принять независимость Украины.

Российские условия предполагают признание захваченных территорий частью России, отказ Киева от значительной части Донбасса, а также фактическое разоружение страны. Москва требует исключить вступление Украины в НАТО, ограничить ее военное сотрудничество с западными государствами и существенно сократить возможности украинской армии.

Кроме того, Кремль стремится восстановить влияние на внутреннюю политику Украины. В числе требований Москвы — особый статус русского языка, расширение привилегий Русской православной церкви и пересмотр украинской исторической политики. Авторы также указывают на планы запретить так называемые «националистические» партии, что создало бы условия для появления лояльного Москве правительства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает отвергать соглашение о прекращении огня по нынешней линии фронта, утверждая, что оно оставит «нацистский режим у власти».

«Россия не заинтересована только в Донецке или Луганске. Ее цель — вся Украина», — заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

«Москва использует риторику дипломатии, чтобы легитимизировать максималистские цели войны, тогда как мир в представлении Кремля означает подчинение Украины российским интересам», — убеждены авторы Atlantic Council.

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