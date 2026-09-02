Гомельчанин закрутил в банки 90 тысяч рублей и закопал их

Гомельчанин закрутил в банки 90 тысяч рублей и закопал их11
- 2.09.2026, 17:42
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Деньги он вынес с прошлой работы.
Оперативники уголовного розыска в Гомеле задержали 46-летнего неработающего мужчину по подозрению в хищении крупной суммы денег из офиса организации, где он ранее трудился. С заявлением о краже в милицию обратился представитель компании.
По данным следствия, ночью подозреваемый проник на охраняемую территорию предприятия, из которого ранее был уволен. Пробравшись в служебный кабинет руководителя, он нашел ключи от сейфа и похитил из него более 90 тысяч рублей.
Часть похищенных денег мужчина спрятал: деньги были упакованы в стеклянные банки и закопаны в подполье его дома, а также на территории дачи его сожительницы. Оставшуюся сумму он потратил на личные нужды и развлечения.
Большую часть похищенного правоохранители уже изъяли. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.