закрыть
4 сентября 2026, пятница, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На спецгруппу СБУ напали вооруженные люди во время спецоперации по срыву теракта ФСБ

  • 2.09.2026, 14:21
  • 10,218
На спецгруппу СБУ напали вооруженные люди во время спецоперации по срыву теракта ФСБ

Есть раненые.

СБУ раскрыла дополнительные детали спецоперации, благодаря которой удалось сорвать теракт ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Об этом сообщает СБУ и Офис Генпрокурора Украины.

В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств.

Во время обыска по одному из адресов в Киеве группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу, пытаясь помешать следственным действиям. Нападавшие также заблокировали проезд правоохранителей автомобилями.

Для прекращения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций «Альфа» СБУ.

Для пресечения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате среди лиц, оказывавших сопротивление, есть раненые. Всех нападавших задержали.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и роль каждого участника, а также решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следственные действия продолжаются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин