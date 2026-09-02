На спецгруппу СБУ напали вооруженные люди во время спецоперации по срыву теракта ФСБ 2.09.2026, 14:21

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Есть раненые.

СБУ раскрыла дополнительные детали спецоперации, благодаря которой удалось сорвать теракт ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Об этом сообщает СБУ и Офис Генпрокурора Украины.

В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств.

Во время обыска по одному из адресов в Киеве группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу, пытаясь помешать следственным действиям. Нападавшие также заблокировали проезд правоохранителей автомобилями.

Для прекращения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций «Альфа» СБУ.

Для пресечения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате среди лиц, оказывавших сопротивление, есть раненые. Всех нападавших задержали.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и роль каждого участника, а также решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следственные действия продолжаются.

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