СБУ предотвратила покушение ФСБ на лидера российской оппозиции, приехавшего на День независимости Украины
- 2.09.2026, 8:49
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Проводятся оперативно-следственные действия.
Украинские спецслужбы предотвратили покушение на одного из лидеров российского оппозиции, приехавшего на празднование Дня независимости страны, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
«СБУ совместно с ГУР Минобороны Украины предотвратила теракт, который ФСБ России готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня независимости страны», — говорится в сообщении.
Имя предполагаемой цели в СБУ не назвали. Также пока неизвестно, где и каким способом планировалось совершить покушение.
День независимости Украина отмечала 24 августа.
Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.