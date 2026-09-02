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СБУ предотвратила покушение ФСБ на лидера российской оппозиции, приехавшего на День независимости Украины

  • 2.09.2026, 8:49
  • 8,744
СБУ предотвратила покушение ФСБ на лидера российской оппозиции, приехавшего на День независимости Украины

Проводятся оперативно-следственные действия.

Украинские спецслужбы предотвратили покушение на одного из лидеров российского оппозиции, приехавшего на празднование Дня независимости страны, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ совместно с ГУР Минобороны Украины предотвратила теракт, который ФСБ России готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня независимости страны», — говорится в сообщении.

Имя предполагаемой цели в СБУ не назвали. Также пока неизвестно, где и каким способом планировалось совершить покушение.

День независимости Украина отмечала 24 августа.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.

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