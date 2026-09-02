Путин больше не знает, где находится армия РФ на Сумском направлении 2 2.09.2026, 9:59

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Фото: Getty Images

Посыпались противоречивые заявления.

Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Кыргызстане заявил, что оккупационной армии РФ до украинского города Сумы якобы осталось 12 км. Перед этим он утверждал, что российским оккупантам до этого населенного пункта осталось 10 км, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Путин утверждает, что оккупационная армия РФ продолжает создание так называемой «полосы безопасности» вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. По его словам, до окружной дороги города Сумы российским оккупантам осталось пройти 12 километров.

Заявление про «12 километров до Сум» российский диктатор сделал 1 сентября 2026 года в Бишкеке после саммита ШОС. Перед этим, 29 июня 2026 года, он заявил, что до Сум армии РФ, которая «продвигается быстрыми темпами», осталось якобы «где-то 10,5 км».

При этом, по данным Генштаба ВСУ, армия РФ смогла захватить только несколько приграничных населенных пунктов на Сумском направлении. Некоторые населенные пункты, которые якобы захватили российские оккупанты, находятся под полным контролем Сил обороны Украины.

Если опираться на карту украинского аналитического проекта DeepState, то враг сейчас находится примерно в 17 км от административной границы города Сумы.

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