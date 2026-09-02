Успешные контратаки ВСУ сорвали новые операции РФ на фронте 1 2.09.2026, 10:39

2,754

Аналитики ISW раскрыли подробности.

За прошедшие сутки российские захватчики пытались прорваться вперед на разных направлениях фронта. Однако Силы обороны Украины вовремя остановили врага.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Харьковская область

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковщины и в направлении Большого Бурлука, однако не смогли продвинуться вперед из-за контратак украинских военных.

На Купянском направлении 1 сентября российские силы также совершали ограниченные штурмы, однако подтвержденное продвижение не зафиксировано. Силы обороны продолжали контратаковать.

Накануне российские источники распространили видео, на которых утверждалось, что солдаты РФ находятся в Великой Шапковке к юго-западу от Купянска и к северу от Купянск-Узлового. На основании этих кадров оккупанты заявляли о якобы продвижении своих сил.

В то же время аналитики ISW считают, что видеозаписи могли быть сфабрикованы или созданы с помощью искусственного интеллекта.

Вчера российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но не добились успеха из-за контратак ВСУ.

По данным российских источников, украинские военные контратаковали к западу от Боровой - к северу от Шейковки, близ Редкодуба и Нового, а также в направлении Екатериновки юго-восточнее Боровой.

Некоторые российские военные блоггеры признали продвижение украинских воинов и их тактически важные успехи на этом участке фронта.

Донецкая область

31 августа и 1 сентября российские захватчики продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако подтвержденного продвижения не имели.

Также известно, что ВСУ провели новые контратаки украинских военных как к северу, так и к югу от Лимана, расположенного к северо-востоку от Славянска.

Кроме того, армия РФ проводила наступательные операции на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время подтвержденные успехи и продвижение российских сил не зафиксированы.

На Александровском направлении 1 сентября российские войска проводили ограниченные наступательные операции, однако ВСУ смогли дать отпор врагу.

Запорожская область

31 августа и 1 сентября российские войска проводили ограниченные наступательные операции на Гуляйпольском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.

В то же время украинские силы продолжали наносить удары средней дальности по российским объектам и логистическим маршрутам в оккупированной части Запорожской области.

В частности, украинские беспилотники атаковали транспортные средства на трассе М-14 Ростов - Крым, а также на трассе Н-30 Бердянск - Токмак - Васильевка к северу от Токмака.

Сумская область

За прошедшие сутки армия РФ продолжала наступление на севере Сумщины, однако прорваться вперед не смогла.

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты вошли в Уланово и продвинулись вблизи Потаповки и Садков - все эти населенные пункты расположены северо-западнее Сум. Однако подтверждений этим словам пока нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com