США впервые начали топить суда Ирана 2 2.09.2026, 10:47

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В ответ на удары по кораблям в Ормузском проливе.

Американские военные впервые нанесли удары по иранским танкерам в ответ на атаки Тегерана на торговые суда в Ормузском проливе, сообщили Axios осведомленные источники. По словам одного из них, новый подход «танкер за танкер» одобрил президент США Дональд Трамп для сдерживания Ирана от препятствования судоходству в проливе. До этого американские военные били только по кораблям, которые пытались прорвать морскую блокаду Ирана.

Два иранских танкера были поражены с помощью дронов в рамках масштабного удара во вторник, 1 сентября, целями которого стали около 100 объектов. По данным Axios, атакованные суда стояли на якоре у побережья Ирана к северу от линии морской блокады. Также под удар попали объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, пусковые установки для противокорабельных крылатых ракет и ударных дронов, средства для минирования и пункты связи, сообщили источники издания.

В Центральном командовании американской армии (CENTCOM) заявили, что эти удары стали реакцией на недавние попытки КСИР бить по коммерческим судам в Ормузском проливе и по американским базам на Ближнем Востоке. Однако, как пишет Axios, атака является частью плана, который Трамп и его помощники рассматривали в последние дни, чтобы помешать Ирану восстановить средства для обстрелов кораблей.

Один из собеседников издания отметил, что уничтожение военной инфраструктуры должно снизить риск иранских атак на нефтяные танкеры, корабли военно-морского флота и самолеты США. В результате массированного удара американские военные «как минимум на месяц» снизили угрозу для коммерческих судов в Ормузском проливе, подчеркнул источник Axios. По его словам, на этом фоне американские войска за день провели по водному маршруту около 40 танкеров с миллионами баррелей нефти. При этом КСИР выпустил по кораблям несколько противокорабельных крылатых ракет и дронов, но все они были сбиты.

В ответ на массированную атаку США Иран запустил баллистические ракеты и ударные беспилотники по американским базам в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Ираке. Иорданская армия сообщила, что перехватила десять иранских ракет. Власти Бахрейна и Кувейта тоже заявили о работе систем ПВО.

Иранские власти также утверждают, что один из американских ударов пришелся по свадебному торжеству на юге страны. По данным Тегерана, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще около 50 получили ранения. В CENTCOM заявили, что «никогда не нацеливаются на гражданских лиц, в отличие от КСИР».

Трамп назвал американскую атаку «полностью оправданной» и предупредил, что в случае дальнейших действий Ирана США нанесут удар «на гораздо более высоком и жестком уровне». Он добавил, что Вашингтон пока не задействовал наиболее разрушительный вариант атаки, который остается «в резерве».

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