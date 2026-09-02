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FIBA сняла ограничения с белорусских баскетболистов

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  • 2.09.2026, 11:48
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FIBA сняла ограничения с белорусских баскетболистов

Но есть нюансы.

Международная федерация баскетбола (FIBA) сняла ограничения, действовавшие в отношении белорусских и российских баскетболистов, однако клубы и национальные сборные обеих стран пока по-прежнему отстранены от участия в официальных турнирах. Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Снятие ограничений распространяется на всех игроков, тренеров, судей и других официальных лиц как в баскетболе 5×5, так и в баскетболе 3×3.

«Российские и белорусские игроки смогут участвовать, а официальные лица — назначаться на все соревнования FIBA, решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении FIBA.

В федерации также отметили, что намерены тесно сотрудничать с МОК и олимпийскими федерациями для урегулирования логистических и связанных с безопасностью вопросов, касающихся возможного возвращения к соревнованиям клубных команд и национальных сборных Беларуси и России.

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