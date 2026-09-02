«Пудышев был весельчаком и балагуром по жизни»1
- 2.09.2026, 12:52
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Юрий Пунтус рассказал о своем друге и звездном футболисте.
Главный тренер «Молодечно-2018» Юрий Пунтус рассказал о своем друге, капитане чемпионского минского «Динамо»-1982 Юрии Пудышеве, ушедшем из жизни чуть более пяти лет назад — 28 августа 2021 года.
— Кому-то Пудышев мог показаться не очень серьезным человеком — все эти истории про шампусик, про женщин. А каким он был в реальности?
— Очень умным и грамотным. Но у этого человека была какая-то шаловливость. Футбольная жизнь его затянула, плюс здоровье позволяло быть таким. Сегодня как тренер иногда футболистам в порыве говорю: «Е-мое, раньше футболисты и выпить могли, и играли здорово, а сегодня и не выпивают вроде, и играют через раз».
Юрий Алексеевич был рубахой-парнем, человеком добрейшей души. Любому хотел и стремился помочь, когда имел возможность. Он никогда не был алкоголиком или зависимым от алкоголя человеком, но был немножко весельчаком по жизни, балагуром. Самое главное, у него было доброе и отзывчивое сердце. Он зла никому не мог ни пожелать, ни сделать — только добро, — сказал Пунтус в интервью betting.team.