«Это просто безумие»: Лора Лумер сделала заявление о гражданской авиации в России 2.09.2026, 12:56

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Лора Лумер

Известная MAGA-активистка поддержала Зеленского.

Приближенная к Дональду Трампу блогер Лора Лумер считает правильным и справедливым решение президента Украины Владимира Зеленского о блокировании неба России. Об этом MAGA-активистка написала в соцсети X.

Лумер напомнила, что Украина из-за полномасштабного вторжения оккупационной армии РФ «годами остается без гражданской авиации».

По ее мнению, Зеленский должен добиться, чтобы в России были невозможны полеты гражданской авиации. «Это просто безумие, что России так долго позволяли эксплуатировать гражданскую авиацию, в то время как в Украину самолеты летать не могут… Единственный способ попасть туда - поездом или автомобилем, но русские обстреливают их ракетами и дронами», - подчеркнула Лумер.

Известная американская MAGA-активистка так отреагировала на предупреждение Зеленского о блокировании неба России, которое он сделал во вторник, 1 сентября, в ответ на усиление ударов оккупационной армии РФ по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Украинский лидер подчеркнул, что ВСУ специально не наносят удары по гражданской инфраструктуре России, в том числе по аэропортам. Но некоторые российские аэропорты из-за БпЛА могут оказаться в опасности, так как Украина атакует военные и стратегические объекты на территории России.

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