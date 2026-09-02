закрыть
4 сентября 2026, пятница, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Предупреждение Зеленского мгновенно обрушило акции российского «Аэрофлота»

10
  • 2.09.2026, 7:36
  • 14,038
Предупреждение Зеленского мгновенно обрушило акции российского «Аэрофлота»

Котировки упали до минимума за последнее время.

Акции российского «Аэрофлота» упали более чем на 5% после того, как президент Владимир Зеленский опубликовал предупреждение для летающих в российском небе авиакомпаний.

Об этом сообщает Meduza.

По данным Московской биржи, около 20:40 по московскому времени котировки «Аэрофлота» упали на 5,11%, достигнув минимума в 30,36 рубля за акцию.

Заявление Зеленского, повлекшее падение акций «Аэрофлота», прозвучало в тот же вечер. Президент заявил, что Украина начинает закрывать небо над Россией - по его словам, российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов, и Киев предупреждает международные авиакомпании и страховщиков о необходимости учитывать эти риски.

При этом президент подчеркнул, что Украина не угрожает гражданской авиации.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин