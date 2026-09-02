Предупреждение Зеленского мгновенно обрушило акции российского «Аэрофлота»10
- 2.09.2026, 7:36
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Котировки упали до минимума за последнее время.
Акции российского «Аэрофлота» упали более чем на 5% после того, как президент Владимир Зеленский опубликовал предупреждение для летающих в российском небе авиакомпаний.
Об этом сообщает Meduza.
По данным Московской биржи, около 20:40 по московскому времени котировки «Аэрофлота» упали на 5,11%, достигнув минимума в 30,36 рубля за акцию.
Заявление Зеленского, повлекшее падение акций «Аэрофлота», прозвучало в тот же вечер. Президент заявил, что Украина начинает закрывать небо над Россией - по его словам, российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов, и Киев предупреждает международные авиакомпании и страховщиков о необходимости учитывать эти риски.
При этом президент подчеркнул, что Украина не угрожает гражданской авиации.