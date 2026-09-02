Ракетный план Путина на сентябрь Сергей Мисюра

2.09.2026, 8:16

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Сергей Мисюра

Что попытается сделать РФ в ближайшие недели.

Очередная атака, краткий анализ.

Об этой атаке я говорил неделю назад. Она, как и предсказывал, действительно произошла. Ко Дню Независимости я уже начал переживать, что теряю нить их понимания, потому что была пауза с баллистическими атаками. Но россияне доказали, что у них все-таки есть план, а значит, их по-прежнему можно прогнозировать и анализировать.

Еще одна хорошая новость — у нас по-прежнему есть перехватчики. Мы сбили 5 баллистических ракет. Из-за отсутствия информации у меня — не могу сказать, что нам легче сбивать: «Искандеры» или ракеты С-400. По данным с мониторов (да и вы сами ночью видели) можно примерно подсчитать, что баллистических ракет было 14 штук. Из «Цирконов» мы также не сбили ни одной.

«Калибры» начали атаку. В общей сложности 18 квазибаллистических ракет ВПЕРВЫЕ почти одновременно были запущены после прибытия «Калибров» из Черного моря. Это однозначно — петухи наконец-то захотели уложиться в сроки, чтобы 8 «Калибров» и 18 баллистических ракет точно попали в Киев. Почти удалось. Но это все равно ничего не даст, потому что это разные средства поражения и разные средства сбивания.

«Калибры» были запущены во второй раз, после поражения ракетоносцев — двух «Адмиралов» в Новороссийске. И снова «кто-то снял» четкий залп из восьми ракет с равным интервалом между запусками. Думаю, сами «лапти» записали эти два запуска. Чтобы показать, что флот еще есть, ракеты пускать может. Но одним кораблем.

Сегодняшняя атака была крупномасштабной, плановой. Закрывали месяц, чтобы повысить показатели работы по городам. Отчеты в папке они тоже составляют.

И хотя я еще не подводил итоги месяца, но объективно кажется, что роста запусков баллистических ракет не было. Даже меньше, кажется. Но точно скажу сегодня или завтра. Поэтому все информационные поводы, типа «Корея выпустила сотни баллистических ракет, увеличили производство» и прочее — немного неверны. Или готовятся к осени. Хотя думаю, пик эффективности их террора придется на период до 20 сентября, до выборов. Поэтому три недели могут быть тяжелыми с точки зрения баллистики.

Четыре дня террора против людей и бизнеса с помощью реактивных «шахедов» — такая тактика будет продолжаться и до выборов. Им нужно перебить картинку с очередями на заправках и падением «Вайлдбериз». И изнурять нас, потому что уже не только в комментариях начинаю слышать — что будет дальше, вывозят склады, 6 яиц в АТБ продают в одни руки.

Я вам скажу, что самые тяжелые времена пришлись на первые недели полномасштабной войны. Тогда в магазинах ничего не было, а «АТБ» первыми закрылись в Киеве. И тот март все пережили, и бизнес перестроился. Так о чем нам беспокоиться сейчас?

Не паникуйте, наш бизнес еще будет собирать форумы по всему миру, чтобы обсудить, как децентрализовать все процессы и сохранить цены. Посмотрите на заправки — у нас с 22-го года нигде нет крупных резервуарных парков с топливом. Все везется и заливается «с колес». Мы все переживем. Даже с реактивным террором — за несколько недель бизнес перестроится, а мы расширим масштабы противодействия «реактивам».

Да, мы теряем людей, но не теряем веру. Соболезнуем всем погибшим, но помним, что на фронте каждый день гибнет еще больше воинов, чем от атак «шахедов». Поэтому держимся вместе.

Сергей Мисюра, «Фейсбук»

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