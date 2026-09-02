В Минске на BMW упал кусок штукатурки с моста

В Минске на BMW упал кусок штукатурки с моста1
- 2.09.2026, 8:20
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Инцидент произошел на улице Тимирязева.
Кусок штукатурки упал с моста на улице Тимирязева в лобовое стекло и на капот проезжавшего автомобиля. Видео инцидента опубликовал в Threads водитель поврежденной легковушки, пишет «Зеркало».
В ролике видно, как BMW едет под мост. В этот момент с кромки путепровода откалывается кусок штукатурки и падает в лобовое стекло и на капот автомобиля.
«Спасибо, что не в голову прилетело. Мост на Тимирязева (развязка МКАД). Просто сыпется кусками», — написал автор ролика.
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В результате инцидента на капоте автомобиля остались заметные вмятины и царапины.
В ГП «Горавтомост» агентству «Минск-Новости» сообщили, что сотрудники предприятия удалили отслоившийся штукатурный слой фасадной части путепровода, чтобы избежать «дальнейшего повреждения транспортных средств». Специалисты также отметили, что сооружение включено в программу капитального ремонта — разработка проектно-сметной документации запланирована на 2027 год.