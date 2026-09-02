«Русский мир» проигрывает бензину 3 2.09.2026, 9:24

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Фото: Reuters

В российском обществе нарастает недовольство из-за войны против Украины.

Война против Украины становится все менее популярной в РФ на фоне дефицита бензина и разбомбленных складов Wildberries.

Об этом откровенно в своем блоге пишет ветеран так называемой «СВО» популярный Z-блогер Даниил Туленков передает Dialog.UA.

Он опубликовал видео огромной очереди машин у одной из АЗС на трассе Пермь - Екатеринбург, отметив, что там весьма нелестно отзываются о властях РФ.

Более того, по данным Z-патриота, россиянам уже не хочется ни войны, ни оккупированных украинских территорий.

«Уровень недовольства как минимум становится ощутим… Могу ответственно заявить, что кроют матом в этой очереди не каких-то там (украинцев — ред.). Кто в реальности во всем этом виноват, и кто несет за все это ответственность, народ в глубинке знает точно и без колебаний… Идет война. А почему она идет? А (зачем — ред.) она идет? А кому она нужна? И кому нужна вся эта присоединенная требуха (оккупированные территории — ред.) вместе, кстати, с теми же самыми (украинцами — ред.), которые (разбивают — ред.) НПЗ, если в Кунгуре и Екатеринбурге нет бензина? Все задают эти, и только эти вопросы. Потому что «русский мир» не выдерживает элементарной конкуренции с примитивнейшими вещами — бензином и трусами с WB», — написал Туленков.

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