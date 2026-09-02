Минчанка два года жалуется на загадочные пятна в квартире 7 2.09.2026, 8:45

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Фото: onliner

Специалисты ждут сильного дождя, чтобы разобраться.

Минчанка уже около двух лет пытается добиться устранения протечки в квартире. После сильных дождей стена намокает, в комнате появилась сырость и плесень. Застройщик несколько раз пытался найти причину, но пока ее установить не удалось, пишет госагентство «Минск-Новости».

Жительница ЖК «Английский квартал» в микрорайоне Малиновка рассказала, что стена ее квартиры в доме по ул. Есенина, 28 регулярно протекает на протяжении двух лет. Как правило, это происходит после обильных дождей.

Несмотря на принимаемые меры, обращения к застройщику результата не дали. Специалисты неоднократно замазывали межплиточные швы, проверяли систему отопления и даже предполагали, что течь может следствием установленного на стене кондиционера, но версия не подтвердилась.

Фото: onliner

В администрации Московского района рассказали, что 6 августа проводилось комиссионное обследование квартиры, после чего было принято решение проверить в ней герметичность системы отопления и вскрыть напольное покрытие для детального осмотра. Штрабы трубопроводов вскрывались 18 августа, а после проводились гидравлические испытания системы центрального отопления под давлением 10 МПа.

— По результатам проверки падения давления и течей не обнаружено, система герметична, — рассказали в администрации. — 24 августа специалисты монтажного управления выполнили работы по дополнительной герметизации монтажных швов. Квартира взята под наблюдение. После выпадения обильных атмосферных осадков будет произведено повторное обследование для проверки качества выполненных работ.

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