В Перми горит ключевой для космической программы России завод «Протон-ПМ» 7 2.09.2026, 9:50

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Масштабному пожару присвоили повышенный ранг № 2.

Утром 2 сентября в Перми загорелся цех завода «Протон-ПМ», который выпускает жидкостные ракетные двигатели для первых ступеней ракет-носителей. Об этом сообщил Диалог.UA после мониторинга соцсетей и мессенджеров.

Пожар на территории завода «Протон-ПМ» 2 сентября начался примерно в 06:30. На место происшествия отправили 80 спасателей и 28 машин специальной техники. Пожару присвоили повышенный ранг № 2.

Утверждается, что в 07:56 пожар локализовали на площади в 2100 метров квадратных. По предварительной информации, горит один из цехов завода «Протон-ПМ». Представители предприятия отказались отвечать на вопросы журналистов.

Хранил полное молчание и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Судя по фотографиям, выложенным в Сеть, пожар на заводе в Перми очень большой. Над предприятием поднимается в небо огромный столб черного дыма.

Причина возгорания не известна. Отметим, что 2 сентября в Пермском крае режим беспилотной опасности не объявляли.

«Протон-ПМ» – это стратегическое предприятие России, которое входит в госкорпорацию «Роскосмос». Там выпускают жидкостные ракетные двигатели для первых ступеней ракет-носителей, газотурбинные установки, узлы и компоненты для авиационных двигателей.

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