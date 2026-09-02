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Израиль взял в плен главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС в Газе

  • 2.09.2026, 10:18
  • 2,470
Израиль взял в плен главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС в Газе
Муэйн аль-Арабид

Операцию провели прямо у дома высокопоставленного террориста.

Израильский спецназ во время операции в городе Газа захватил в плен командира ХАМАС, возглавлявшего аппарат внутренней безопасности группировки. Раньше его называли Муэйн аль-Арабид.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пленный в городе Газа командир ХАМАС был руководителем аппарата внутренней безопасности террористической группировки.

«Я выражаю уважение «Шин Бет» и Армии обороны Израиля, которые сегодня в ходе смелой операции арестовали главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС вблизи его дома в Газе», - говорится в заявлении Нетаньяху.

По словам премьера, взятый в плен офицер является одним из самых высоких руководителей ХАМАС, ответственным за сокрытие и перемещение заложников, сокрытие высокопоставленных должностных лиц группировки, наращивание сил и попытки восстановления возможностей террористической организации.

«Недавно он принимал участие в усилиях по возобновлению управления ХАМАС в Газе, предавался обману вопроса демилитаризации сектора и помогал в осуществлении террористических атак против наших сил и гражданского населения», - добавил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать преследовать всех лидеров ХАМАС и каждого, кто участвовал в резне 7 октября.

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