Reuters: Россия признала провал нефтяной стратегии 2.09.2026, 11:18

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Кремль резко ухудшил прогноз по добыче нефти.

Правительство России резко ухудшило прогноз по добыче нефти на фоне последствий войны против Украины. Согласно проекту правительственного прогноза, в 2026 году добыча нефти и газового конденсата составит 494,2 млн тонн — это будет самый низкий показатель с 2009 года, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Новые оценки оказались на 16–20 млн тонн ниже майского прогноза на период 2026–2029 годов. Пересмотр связан в том числе с последствиями войны, европейским эмбарго, проблемами с экспортной инфраструктурой и ударами украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Атаки на НПЗ привели к сокращению производства топлива и спровоцировали перебои с бензином внутри России. На этом фоне власти продолжают переориентировать нефтяной экспорт на Китай и Индию.

«Добыча нефти остается под давлением из-за последствий войны и проблем с экспортом», — отмечают в издании.

Согласно базовому сценарию, в 2027 году добыча частично восстановится до 500 млн тонн, а в 2028–2029 годах достигнет 505 млн тонн. Однако даже эти показатели останутся ниже уровня 2025 года, когда Россия добыла 511,4 млн тонн нефти и конденсата.

При этом экспорт сырой нефти в 2026 году может вырасти до 244,7 млн тонн. Это связано прежде всего со снижением объемов переработки внутри страны. В последующие годы экспорт продолжит сокращаться — до 232,5 млн тонн в 2027 году и 216,6 млн тонн в 2028–2029 годах.

Экспорт нефтепродуктов также остается под давлением. В 2026 году он может снизиться до 98,5 млн тонн из-за запрета на вывоз дизельного топлива и ограничений на экспорт бензина и авиакеросина.

«Российская нефтяная отрасль продолжает страдать от серьезных последствий войны», — пишет Reuters.

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