Ну очень трудно удержаться 3 Наста Захаревич

2.09.2026, 12:00

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Именно такими дурацкими запретами и уничтожается все живое.

Читаю, как новость о запрете в Барановичской школе определенным образом стричь и красить волосы обсуждают как невиданное до сих пор нововведение. Возмущение разделяю, а вот удивления не понимаю. Это же не новость!

Тут, признаюсь, хочется высокомерно добавить: я очень рада за тех, кому такое видеть и правда в новинку. Мне самой, к сожалению, довелось в таких условиях поучиться пару лет еще в нулевых. Брест, лицей № 1 имени А. С. Пушкина – у школьной администрации была самая настоящая фиксация на том, как должны выглядеть дети. Просто темный костюм и светлая блузка или гольф? Нет, этого недостаточно! Не дай бог брюки не совсем висят, а хоть немного облегают бедра!

А когда моя одноклассница покрасила часть волос розовым оттеночным бальзамом, был огромный скандал. И когда девушка из старшей параллели нанесла на ногти бежевый лак – тоже. А скандал, чтобы вы понимали, в этом якобы очень элитарном месте означал не просто вызов родителей, а полноценный крик, иногда с оскорблениями. И администрация была свято уверена, что таким образом улучшает дисциплину, повышает мотивацию и вообще делает детей более заинтересованными в учебе.

Спойлер – нет.

Вспоминая, с какими эмоциями я шла в то школьное здание, и оглядываясь на свои и чужие успехи, я теперь не сомневаюсь, что все хорошее происходило вопреки, а не благодаря той жесткой системе, которая хотела лишить нас любой индивидуальности и превратить просто в машину для поддержания школьного рейтинга. Потому что, ну правда, когда еще экспериментировать с теми же волосами, если не в подростковом возрасте?

Подтверждение моему интуитивному «какая-то это дурость» пришло довольно быстро – заканчивать школу я уехала в Лицей БГУ, где не было ни школьной формы, ни вопросов к цвету волос и ногтей. При этом уровень успеваемости в самих школах был несопоставим – если в Бресте в лицее я была звездой, то здесь стала самой обычной, средненькой, потому что звездами были уже все, и республиканскими олимпиадами в Лицее БГУ точно было никого не удивить.

Зато ох как удивилась директор Брестского лицея, когда приехала в Лицей БГУ на праздник, а я встретила ее на торжественном концерте в джинсах, кедах и футболке с расстегнутой рубашкой! Прошло больше 15 лет, а то, как удовольствие от ее растерянности разливалось теплом по моему телу, я помню так, будто это было вчера.

Теперь, конечно, в Лицее БГУ не осталось ничего от той свободы, в которой мы там буквально расцветали. Появится ли в нем тоже памятка о том, как можно и как нельзя стричь волосы? Есть ли ему еще куда падать после того, как он получил имя Феликса Дзержинского? Есть ли куда падать всей системе?

Вопросы эти не риторические, и ответ на них очевиден: пространства для падения еще много! Можно еще усиливать милитаризацию, можно и дальше лишать детей индивидуальности и не позволять им даже думать об экспериментах.

Но в какой-то момент количественные изменения обязательно перейдут в качественные. Возможно, эти дети с одинаковыми стрижками будут очень удобными, но об инновациях и уже научных экспериментах вряд ли можно будет мечтать. И дело, конечно, не в том, что для развития в науке или технологиях нужен ирокез. Дело в том, что именно такими дурацкими запретами и уничтожается все живое.

Казалось бы, 2026 год: в Китае роботы-гуманоиды бегают стометровки быстрее людей-рекордсменов, в Великобритании проводят операцию на головном мозге с помощью ИИ, а в белорусских школах разрешают только определенные виды стрижек. Я искренне считаю, что сравнения с Северной Кореей выглядят пошло, но в этом случае ну очень трудно удержаться!

Наста Захаревич, «Белсат»

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