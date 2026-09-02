Соцсети высмеяли Путина после заявления о косатках и медведях 9 2.09.2026, 12:42

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Биология против диктатуры.

Телеграм-канал «Баста» собрал в соцсетях новые мемы, которые появились после заявления Владимира Путина о косатках и белых медведях.

Несколько дней назад российский диктатор предложил объяснять детям в школах причины «спецоперации» через примеры из жизни диких животных. Путин вспомнил о косатках, которые обитают в районе Северного полюса, и привел в пример пищевую цепочку «косатка — белый медведь».

Под белым медведем диктатор подразумевал Россию, а под косатками - коллективный Запад, который якобы желает навредить РФ.

«Они (косатки) едят этих медведей, как мелюзгу. Да... Они просто набрасываются стаей, и бум - на части их разрывают… Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим «специальную военную операцию», - заявил 72-летний глава Кремля.

Проблема в том, что такой пищевой цепочки в природе не существует. Ученые не зафиксировали ни одного подтвержденного случая, когда бы косатка убила и съела какого-либо медведя. Ни разу в желудке косатки не находили останки медведей.

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