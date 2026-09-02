ЕС и несколько европейских стран вызвали «на ковер» российских дипломатов 2 2.09.2026, 13:08

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Из-за инцидента в аэропорту Лейпцига.

Европейский Союз и несколько государств-членов вызвали представителей посольств России в связи с гибридной атакой в Лейпциге, ответственность за которую Германия возложила на Москву.

Об этом сообщает Reuters .

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Ирландии заявила, что ее дипломатическая служба вызвала посла России в Брюсселе из-за инцидента в Лейпциге.

На этой встрече министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что вызвал российского временного поверенного в Париже для выражения протеста. Он также предложил ввести новые санкции против РФ, в частности против ее «теневого флота».

Глава МИД Нидерландов Том Берендсен сообщил о вызове российского посла и назвал инцидент в Лейпциге «неприемлемым».

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во вторник на платформе X заявил, что вызвал посла РФ.

«Это нападение является очередным в длинной серии недопустимых вторжений на территорию других стран ЕС и членов НАТО в течение последних месяцев… Операция с использованием взрывчатки на европейской территории является чрезвычайно серьезным враждебным актом. Россия не может считать, что может проводить такие операции в наших странах безнаказанно», – отметил он.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и «Русского дома» в Берлине. В связи с этим министр иностранных дел Йоханн Вадефуль вызвал российского посла.

Напомним, 4 августа в аэропорту «Лейпциг/Халле» обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом «Антонов», который использовался для перевозки военных грузов.

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