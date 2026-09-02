Путин назвал «военной тайной» возможность ударов РФ по Великобритании 5 2.09.2026, 13:50

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Российский диктатор ответил на вопросы журналистов.

Правитель РФ Владимир Путин отказался исключать возможность российских ударов по военным объектам на территории Великобритании в связи с ее поддержкой Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, как цитирует «Интерфакс».

Путин заявил, что любые военные объекты на территории Украины, в том числе британские, если они там есть, являются «законной целью» Вооруженных сил России.

В то же время он выразил сомнение в том, что на территории Украины есть британские военные объекты.

«В Украине есть британские военные объекты?» – переспросил глава Кремля.

На уточнение журналиста, что это гипотетический вопрос, Путин ответил: «Если будут, то точно (станут целью. – Ред.)».

На вопрос о том, могут ли стать военными целями объекты военной промышленности Великобритании, расположенные на британской территории, Путин ответил: «Это секрет, военная тайна».

Ранее в МИД России пригрозили, что могут атаковать военные цели Великобритании на территории Украины и «за ее пределами» в ответ на украинские удары с использованием британского оружия.

Угрозы со стороны Москвы прозвучали после того, как британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

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