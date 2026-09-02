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В России вертолет с Z-пропагандистами начал падать при подлете к аэродрому

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  • 2.09.2026, 14:12
  • 13,408
В России вертолет с Z-пропагандистами начал падать при подлете к аэродрому

Пилот посадил его прямо на дорогу.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились Z-пропагандисты и представитель избирательной комиссии, при подлете к аэродрому на Сахалине резко начал терять высоту. Пилоту удалось посадить машину на дорогу, после чего вертолет съехал в кювет.

Как сообщают российские телеканалы, вертолет возвращался с мыса Терпения, куда представитель избиркома вылетал для организации досрочного голосования жителей труднодоступных территорий на выборах в Госдуму России.

На борту находились восемь человек: три члена экипажа, сотрудник Сахалинской областной избирательной комиссии и четверо Z-пропагандистов.

Внештатная ситуация произошла при подлете к аэродрому «Сокол» — вертолет начал стремительно терять высоту. Пилоту удалось посадить машину на трассу примерно в километре от аэродрома, после чего она съехала в придорожный кювет.

В результате пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и царапинами. Пострадавших на самой дороге не оказалось.

Как уточняется, вертолет для организации голосования в отдаленных районах Сахалинской области был предоставлен Министерством обороны России.

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