Украина закроет небо и для Беларуси? 28 Андрей Бронишевский

2.09.2026, 22:16

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Фото: Charter97.org

«Белавиа» может не пережить такое развитие событий.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании о том, что в Россию лучше не летать. В том, что у Украины достаточно технических возможностей, чтобы полностью закрыть небо по крайней мере над европейской частью России, никто не сомневается. Так что, похоже, белорусы скоро могут остаться вообще без неба. А самолеты «Белавиа» можно будет ставить на бессрочный профилактический ремонт.

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным, — сказал Зеленский. – Гражданской авиации среди дронов не место».

Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм. При этом поручил усилить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Вести переговоры с Украиной Путин отказался.

Так что перспективы для российского неба выглядит мрачными. Потому что, для того, чтобы его закрыть, не нужно бомбить аэропорты. Достаточно, чтобы рядом с этими аэропортами летали боевые украинские дроны.

«Небо над Россией сейчас для дронов. Не для гражданской авиации», — сказал Зеленский.

Мировые авиакомпании закрытие неба над Россией как-нибудь переживут. А вот «Белавиа» – не факт. Все соседи закрыли небо для белорусских самолетов еще с 2021 года, когда Александр Лукашенко решил заняться воздушным пиратством. С тех пор Россия оставалась единственным доступным воздушным маршрутом. Ежегодно в Россию или через Россию летает 1,5-2 миллиона белорусов. От 300 до 500 тысяч используют Россию в качестве транзитной страны.

Не сказать, чтобы это был комфортный маршрут. Задержки рейсов и необходимость делать гигантский крюк из-за налета дронов на таких маршрутах стали обычным делом. Буквально неделю назад самолету из Минска в Кутаиси пришлось лететь через Казахстан с дозаправкой. Вместо 4 часов полет длился восемь. Но если Украина выполнит свою угрозу, то и о таких полетах останется только вспоминать с ностальгией.

А самое обидное, что для «Белавиа» жизнь только-только начала налаживаться. Американцы отменили ограничения, пассажиропоток впервые начал расти по сравнению с досанкционными временами. Компания открыла или восстановила 15 новых рейсов и обслуживает 18 рейсов в разные города России. А теперь вместо Тель-Авива или Москвы белорусским боингам останется Гомель или Брест.

Впрочем, в Украине небо для гражданской авиации закрыто с 24 февраля 2022 года. Теперь вот и белорусам предстоит почувствовать на себе некоторые прелести «специальной военной операции», которую затеял главный союзник Лукашенко.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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