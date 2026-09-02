Захарова устроила истерику из-за закрытия «Русского дома» в Берлине

Захарова устроила истерику из-за закрытия «Русского дома» в Берлине16
- 2.09.2026, 7:45
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Причиной стала атака дрона со взрывчаткой в немецком аэропорту.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит «достойный ответ» за решение закрыть «Русский дом» в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль объявил эти меры как ответ на гибридную атаку России - поводом стала история с дроном, начиненным взрывчаткой, который в прошлом месяце обнаружили вблизи украинского грузового самолета в аэропорту «Лейпциг/Галле».
Помимо закрытия консульства и «Русского дома», немецкая сторона также анонсировала расширение санкционных списков ЕС новыми лицами.
Что заявила Захарова
«И «Русский дом», и наше генеральное консульство в Бонне давно не давали покоя правящей верхушке. Теперь придумали повод. Ну что ж - получат достойный ответ», - заявила спикер МИД России.
По ее словам, Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений «под совершенно надуманным и вымышленным поводом», а никаких убедительных доказательств причастности России не было приведено.
Захарова также обвинила саму Германию в «разжигании украинского конфликта» и «участии в терактах против мирных жителей», добавив, что Москва ответит на все «антироссийские решения».
Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.