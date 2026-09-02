«Челси» и «Манчестер Сити» повторили трансферный рекорд АПЛ 2.09.2026, 8:01

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Энцо Фернандес

Фото: Getty Images

Это войдет в историю английского футбола.

«Манчестер Сити» договорился с «Челси» о трансфере полузащитника Энцо Фернандеса за 125 млн фунтов. Эта сумма станет повторением британского трансферного рекорда.

Об этом сообщает BBC Sport.

Детали трансфера Энцо в «Сити»

Клубы завершили переговоры после 24 часов активных консультаций. 25-летний аргентинец в ближайшее время должен пройти медицинское обследование и подписать с «Манчестер Сити» долгосрочный контракт.

Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» в 2023 году за 107 млн фунтов – тогда этот трансфер стал самым дорогим в истории британского футбола. Теперь его переход в «Сити» сравнится с рекордной суммой, которую прошлым летом «Ливерпуль» заплатил за Александера Исаака.

Особым этот трансфер делает и воссоединение Фернандеса с Энцо Мареской. Аргентинский хавбек работал под руководством итальянского тренера во время его пребывания во главе «Челси». Мареска заинтересован в повторном сотрудничестве с футболистом после того, как «Манчестер Сити» этим летом потерял ряд полузащитников.

Фернандес не нужен «Челси»?

Фернандес не попал в заявку «Челси» на матчи против «Брайтона» (4:3) в Премьер-лиге и «Лутона» (2:0) в Кубке английской лиги. Аргентинские СМИ сообщали, что футболист попросил не включать его в состав на эти поединки.

В «Челси» ранее установили дедлайн для потенциальных покупателей – 17:00 по британскому времени 14 августа. Лондонский клуб был готов рассмотреть предложения от 120 млн. фунтов, чтобы завершить ситуацию с будущим Фернандеса к началу сезона-2026/27.

Активность «Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» это уже второй трансферный рекорд за нынешнее лето. Ранее клуб приобрел Элиота Андерсона у «Ноттингем Форест» за 116 млн фунтов.

Таким образом, Фернандес станет четвертым футболистом, за которого этим летом клубы АПЛ заплатили минимум 100 млн фунтов. До него отметку преодолели Морган Роджерс (117 млн. фунтов, «Челси»), Брэдли Баркола (123 млн., «Ливерпуль») и Элиот Андерсон (116 млн, «Манчестер Сити»).

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