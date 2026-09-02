Италия одобрила строительство самого длинного подвесного моста в мире 2.09.2026, 8:52

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Он будет иметь две опорные башни высотой 399 метров.

Новый мост, который соединит Сицилию с материковой Италией, должен стать самым длинным подвесным мостом в мире. Проект, стоимость которого оценивается в 11,5 млрд фунтов стерлингов, уже утвержден, а его завершение ожидается в 2032-2033 годах. Об этом пишет Express.

«Мост через Мессинский пролив будет иметь общую длину 3 666 метров и рассчитан на шесть полос движения для автомобилей и две железнодорожные колеи. Его максимальная пропускная способность составит 200 поездов в день и 6 000 автомобилей в час. В настоящее время самым длинным мостом в мире является мост Гонконг-Чжухай-Макао, длина которого составляет 55 км», - напомнили в материале.

Мост через Мессинский пролив будет иметь две опорные башни высотой 399 метров, что превышает высоту Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Отмечается, что итальянский мост находится в месте столкновения Африканской и Евразийской тектонических плит, поэтому сейсмическое проектирование было очень важным.

«Благодаря аэродинамическим свойствам крылообразного профиля мост спроектирован так, чтобы выдерживать скорость ветра до 216 км в час. С сейсмической точки зрения мост способен выдержать землетрясение силой 7,1 балла по шкале Рихтера», - говорится на сайте проекта.

В то же время водителям придется платить сбор за проезд по мосту. Стоимость одного проезда на автомобиле составит от 4 до 7 евро за поездку.

«Указанные тарифы обеспечат покрытие стоимости проекта в течение срока действия концессии, а также связанных с ним эксплуатационных расходов и затрат на плановое и внеплановое техническое обслуживание. В то же время мост обеспечит беспрепятственное сообщение между Сицилией и Калабрией по тарифу, который будет значительно ниже нынешней стоимости переправы через пролив», - добавили в сообщении.

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