Россия массированно ударила по Одессе в День города 1 2.09.2026, 9:16

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Фото: ГСЧС Одессы

Много раненых, есть разрушения.

Ночью 2 сентября российская армия нанесла по Одессе массированный комбинированный удар , в результате чего многие люди получили ранения, произошли разрушения. Именно сегодня Одесса отмечает День города.

Как сообщает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около двух часов ночи, вскоре в городе начались мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщили, что город атакуют, в частности, управляемыми авиационными бомбами и дрон-ракетами «Бандероль». Людей также предупредили о баллистической угрозе.

Местные власти обратились к населению с просьбой оставаться в укрытиях, так как город подвергается массированной атаке врага. Уже было известно о повреждении инфраструктуры и разрушении жилых домов. В соцсетях очевидцы писали о пожарах.

Утром начальник Одесской МВА Сергей Лысак рассказал о последствиях ударов.

«Тяжелая ночь для Одессы. Враг вновь совершил массированную атаку на город. Пострадала инфраструктура. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них – ребенок. Двое человек госпитализированы», – отметил чиновник.

По его данным, поврежден 24-этажный жилой дом – на нескольких этажах разрушены квартиры. В соседних домах выбиты окна. Повреждены автомобили. Также пострадали офисные здания и два учебных заведения.

«Специалисты продолжают оценивать последствия атаки в нескольких районах города. На местах работают оперативные и коммунальные службы. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение. Развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь», – написал чиновник.

В пресс-службе мэрии уточнили, что, по предварительным данным, в Киевском районе города повреждено 13 жилых домов (выбито более 600 окон). Также повреждения получили помещения двух лицеев и офисы в Приморском районе.

Коммунальные службы убирают территорию и помогают жителям временно закрывать выбитые окна OSB-плитами и пленкой.

Также сообщается, что в городе из-за повреждений инфраструктуры временно не курсировали трамваи и троллейбусы.

По данным пресс-службы мэрии, по состоянию на 8 утра начали выпускать на определенные маршруты электротранспорт. Жителей предупредили, что трамваи и троллейбусы будут работать пока по сокращенным маршрутам.

Для жителей Пересыпского района в связи с перебоями в водоснабжении организована доставка технической воды. Сообщается, что с 09:00 автоцистерны будут размещены по 8 адресам: в парке Энтузиастов, на улицах Академика Заболотного, Ярослава Баиса, Владислава Бувалкина, 28-й бригады, Семена Палия и т. д.

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