В Калинковичах в канализации погибли трое работников 15 2.09.2026, 10:08

8,134

В какой-то момент они перестали выходить на связь.

1 сентября во время плановых работ по обслуживанию канализационно-насосной станции произошла трагедия. Бригада филиала «Калинковичиводоканал» занималась очисткой стоков в шахте от бытового мусора.

В работах участвовали трое сотрудников: 44-летний начальник участка и два слесаря — 43 и 37 лет. В какой-то момент связь с ними пропала.

Приехавший на станцию коллега обнаружил в помещении оставленные личные вещи работников, а заглянув в канализационный колодец, увидел плавающий на поверхности фонарик. Он немедленно доложил об этом руководству, и на место вызвали спасателей МЧС.

Как сообщили в Следственном комитете, из шахты были извлечены тела всех троих мужчин.

На месте происшествия работали следователи, криминалисты, сотрудники МЧС, эксперты и представители инспекции труда. Для установления причин случившегося из шахты отобрали пробы воздуха и сточных вод.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com