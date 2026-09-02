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В Калинковичах в канализации погибли трое работников

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  • 2.09.2026, 10:08
  • 8,134
В Калинковичах в канализации погибли трое работников

В какой-то момент они перестали выходить на связь.

1 сентября во время плановых работ по обслуживанию канализационно-насосной станции произошла трагедия. Бригада филиала «Калинковичиводоканал» занималась очисткой стоков в шахте от бытового мусора.

В работах участвовали трое сотрудников: 44-летний начальник участка и два слесаря — 43 и 37 лет. В какой-то момент связь с ними пропала.

Приехавший на станцию коллега обнаружил в помещении оставленные личные вещи работников, а заглянув в канализационный колодец, увидел плавающий на поверхности фонарик. Он немедленно доложил об этом руководству, и на место вызвали спасателей МЧС.

Как сообщили в Следственном комитете, из шахты были извлечены тела всех троих мужчин.

На месте происшествия работали следователи, криминалисты, сотрудники МЧС, эксперты и представители инспекции труда. Для установления причин случившегося из шахты отобрали пробы воздуха и сточных вод.

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