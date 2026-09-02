Минчанка купила квартиру без долгов, но получила странный счет за домофон 8 2.09.2026, 11:13

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Законно ли требовать деньги «за воздух»?

Минчанка приобрела жилье, вовремя оформила документы, но вместе со стандартным тарифом за техобслуживание домофона получила счет на 18,90 рубля за «восстановление обслуживания». MyFin разобрался вместе с юристом и представителем обслуживающей компании, насколько правомерны подобные сборы и как защитить свой кошелек от навязанных услуг.

Среди жилищно-коммунальных услуг есть особая категория — работы, которые выполняются дистанционно или без прямого контакта с жильцом. В таких случаях потребителю сложно понять, за что именно с него требуют деньги, если домофон исправно работает, мастер порог не переступал, а акт выполненных работ никто не подписывал.

История минчанки вскрыла типичный конфликт между стандартными формулировками типовых договоров и реальным объемом оказанных услуг. Чтобы разобраться в ситуации, журналисты взяли комментарий обслуживающей организации и юриста.

Просят оплатить 20 рублей непонятно за что

В редакцию обратилась читательница с просьбой прокомментировать ее ситуацию: «Около месяца назад я приобрела квартиру — вторичку. И на днях в почтовом ящике обнаружила извещение об оплате дополнительных услуг — техническое обслуживание ЗПУ (1,68 рубля) и тариф за восстановление обслуживания (18,90 рубля).

Задолженности по оплате коммунальных платежей у меня нет (да и 25-е число на тот момент еще не наступило). У продавца квартиры тоже долгов не было (при оформлении сделки купли-продажи продавец представил справку об отсутствии задолженности). Отключения домофона не производилось: ЗПУ как работало, так и работает, мастер меня не навещал, ремонт не производился. Я позвонила в колл-центр, где мне пояснили, что это «сбор за оформление документов», и посоветовали почитать договор.

В моем договоре на обслуживание домофонов, который я подписала в расчетно-справочном центре есть пункты: «Оплата услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, производится Заказчиком путем оплаты извещения об оплате за жилищно-коммунальные услуги либо путем оплаты в личном кабинете ЕРИП или другим способом в следующие сроки: не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг;в срок, установленный договором на оказание услуг.

Если Заказчик не исполнил вышеуказанный пункт договора, Исполнитель вправе начислить и выставить к оплате Заказчику пеню в размере 0,3 процента от суммы задолженности, за каждый день просрочки платежа, до погашения задолженности.

При расторжении договора Заказчиком, смене Заказчика (отчуждение жилого помещения, вступление в наследство), отключении абонентского устройства Заказчика Исполнитель вправе начислить и выставить к оплате Заказчику тариф на восстановление обслуживания».

Журналисты связались с обслуживающей организацией попросили ответить на следующие вопросы:

При отсутствии задолженности по коммунальным платежам по обслуживанию ЗПУ и факта отключения домофона, а также отсутствии каких-либо оказанных дополнительных услуг обязан ли новый собственник оплачивать тариф за восстановление обслуживания (18,90 рубля)?

Если да, укажите, пожалуйста, точную формулировку договора и сошлитесь на акт законодательства, на котором основана такая формулировка?

Какие действия вы предпринимаете, если такая услуга остается не оплаченной?

Обслуживающая компания объясняет, за что выставлен счет

Вот что ответила обслуживающая организация:

«С даты смены собственника тариф за техническое обслуживание ЗПУ предприятием не начисляется, т.к. договор с прежним собственником прекращает свое действие. После заключения договора новым собственником, получения договора предприятием, обработкой договора и начислением оплаты может проходить время от нескольких недель до нескольких месяцев, в течении которых оплата за техническое обслуживание не поступает и не поступит, несмотря на то что обслуживание домофонной системы, установленной на подъезде, осуществляется.

Так как предприятие получает денежные средства за оказанные услуги по техническому обслуживанию ЗПУ от расчетно-справочных центров, в течении этого времени может образовываться задолженность, связанная со сложными нюансами перечисления и взаимодействия. Домофон отключается в течении нескольких дней после поступления информации о смене собственника.

Если период между получением сведений о смене собственника и поступлением нового договора небольшой, бывает что он составляет несколько дней, и потребитель не пользовался абонентским устройством, а использовал электронный ключ для открытия двери, то он может не установить что абонентское устройство, установленное в его квартире, не работало».

Тариф на восстановление работоспособности выставляется на основании конъюнктуры рынка и соблюдении одного из условий договора.

В данном случае — смена собственника: «Если Заказчик не исполнил п. 2.2 Договора, Исполнитель вправе начислить и выставить к оплате Заказчику пеню в размере 0,3% от суммы задолженности, за каждый день просрочки платежа, до погашения задолженности. При расторжении договора Заказчиком, смене Заказчика (отчуждение жилого помещения, вступление в наследство), отключении абонентского устройства Заказчика Исполнитель вправе начислить и выставить к оплате Заказчику тариф на восстановление обслуживания. При разработке тарифов предприятия могут руководствоваться конъюнктурой рынка.

В каждом случае в решении вопроса существует индивидуальный подход в зависимости от многих факторов: наличие задолженности по жилищно-коммунальным услугам у клиента, относится ли он к социально-незащищенной категории населения, наличие/потеря работы и пр. Собственник помещения может обратиться с заявлением на предприятие с просьбой о снятии оплаты за тариф за восстановление. Мы всегда идем навстречу нашим потребителям».

Мнение юриста

Ситуацию комментирует юрист Андрей Вариниченко, директор компании «Престиж-брокер» и соучредитель Realty Pro Technology: «Услуга по техническому обслуживанию ЗПУ (домофона) является дополнительной жилищно-коммунальной услугой. Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 № 405-З «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» такие услуги оказываются только по желанию потребителя и исключительно на основании договора.

При смене собственника предыдущий договор прекращается, новый собственник заключает свой. Условие договора о праве исполнителя начислить тариф «за восстановление обслуживания» при смене заказчика формально допустим в силу свободы договора (ст. 391−392 Гражданского кодекса РБ).

Однако в данной ситуации:

задолженности не было;

со слов потребителя отключения абонентского устройства не производилось и никаких работ по „восстановлению“ фактически не выполнялось. Об этом свидетельствует и отсутствие подписанного обеими сторонами акта выполненных работ.

Плата взимается только за оказанные услуги (ст. 13 Закона № 405-З). Перечень работ по ТО ЗПУ утвержден постановлением Совмина от 27.01.2009 № 99 и не включает «оформление документов» или восстановление без отключения.

Поэтому, на наш взгляд, начисление 18,90 рубля при отсутствии реально оказанной услуги можно оспаривать как требование оплаты за неоказанную услугу.

Читателю можно рекомендовать направить письменную претензию с требованием отменить начисление, а при отказе — обратиться в МАРТ или в суд».

Что в итоге?

Обслуживающая компания дополняет:

«Была создана заявка на ремонтно-восстановительные работы по подключению устройства, в ходе проведения которых мастер на вызывной домофонной панели, установленной на подъездной двери, провел работы по программированию и подключению сигнала, проверке работоспособности абонентского устройства.

Во время проверки работоспособности сигнал проходит в квартиру и, при ответе на вызов, мастер пояснил, что проверил работу абонентского устройства. Время работы мастеров с 9 до 18 по будним дням, если собственника жилого помещения не было дома и на вызов-звонок в квартиру никто не ответил, дополнительно связываться с потребителем в данном случае не было необходимости. В почтовом ящике мастер оставил квитанцию для оплаты.

Вместе с выездом мастера был осуществлен комплекс мероприятий по внесению изменений в части смены собственника, документов: программное обеспечение предприятия, автоматизированно-информационной службы «Жилищно-коммунальные услуги», систему расчета «ЕРИП».

Чтобы такого рода вопросы не возникали, юристы рекомендуют подписывать акт выполненных работ/оказанных услуг. Именно этот документ подтверждает факт выполнения обязательств по договору, перечень оказанных услуг, период и объем их выполнения, отсутствие или наличие претензий заказчика. И, главное, акт содержит подписи сторон, подтверждающие исполнение договора, а также выступает доказательством фактического исполнения обязательств исполнителем.

«Согласно правоприменительной практике, отсутствие акта в большинстве случаев не подтверждает фактическое оказание услуги, особенно если речь идет о консультациях, маркетинге и пр.», — пояснил Андрей Вариниченко.

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