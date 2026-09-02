Европа хочет устроить Путину корриду по своим правилам 4 Владимир Пастухов

2.09.2026, 11:24

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Владимир Пастухов

По законам жанра у быка нет шансов.

К вопросу о косатках, медведях и других животных. Ровно двадцать лет тому назад я первый и единственный раз в жизни попал на корриду. По-моему, это было в испанской Севилье.

Зрелище мне не просто не понравилось, а показалось отвратительным, но не из гуманистических соображений (в целом я совсем не веган), а из-за того, что было наглым обманом, где результат боя предопределен правилами игры приблизительно так же, как итоги нынешних российских выборов – правилами подсчета голосов.

В этом поединке бык почти всегда был обречен, тореадор умеренно рисковал, а зрители получали удовольствие пропорционально цене купленного билета, наблюдая за происходящим из-за тройного заграждения. Зрители вообще редко сами становятся участниками подобных шоу, и еще реже страдают от него. Это случается только разве что тогда, когда сами выгоняют быка с арены на улицу, как это делают в некоторых испанских городах. Тогда, конечно, достается всем, кто не спрятался. И именно коррида дает нам наилучшее представление о том, что Европа планирует сделать с Россией по ходу войны с Украиной и чем это все может закончиться.

Европа хочет устроить Путину не просто корриду, а корриду по своим правилам, именно такую, какую я видел в Севилье. В этом шоу России отведена роль быка, Украина по определению является тореадором, а остальные платят за билеты и смотрят с более-менее безопасного расстояния.

По законам жанра у России-быка нет шансов. Правда, он может заставить дорого заплатить за свое «мясо», если перепрыгнет через заграждения и ломанется на европейские трибуны. Но в такой сценарий европейские зрители не верят. Вот финскому президенту Стуббу сам китайский Ван И (Глава китайского МИД) обещал, что не бывать такому никогда.

Сложнее с тореадором-Украиной. Он может стать героем, убившим быка, а может стать жертвой, убитой рассвирепевшим быком. Парадокс ситуации в том, что на качество шоу это никак не повлияет. Зрителей, в принципе, устроит любой исход, если трибуны не пострадают.

И для России, и для Украины война стала экзистенциальным вызовом, но по совершенно разным причинам. Для России она оказалась не только чудовищной ошибкой Путина, но и историческим капканом для русской цивилизации, от имени и ради которой все это безумие якобы творилось.

Такие цивилизационные катастрофы в истории случаются, но не так часто, как кажется. На память, конечно, приходит катастрофа Германии в середине XX века и поход Наполеона в Россию. Похоже, история решила сделать playback и закрутить походы на Восток в обратную сторону. Но при этом обреченность быка на корриде является вынужденной, а вот бык-доброволец, пришедший на арену по контракту, – это исторический оксюморон.

Владимир Пастухов, «Эхо Москвы»

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