Путин: Россию пытаются стащить вниз по пищевой цепочке и сожрать 29 2.09.2026, 12:00

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Фото: Getty Images

Диктатор начал оправдываться за странное высказывание о косатках и медведях.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, объясняя свое странное высказывание с охотой косаток на белых медведей, заявил, что Россию пытаются «сожрать», пишет «Диалог.UA».

Пояснить свою аналогию Путину во вторник предложил журналист кремлевского пула Павел Зарубин. На вопрос, кого именно он имел в виду под косатками и медведями, глава Кремля ответил, что сравнение возникло «совершенно спонтанно». Путин заявил, что если под косатками подразумевать коллективный Запад, то точнее было бы назвать его «акулами империализма».

При этом Россию, по его словам, пытаются «стащить вниз по пищевой цепочке» и «слопать, сожрать». «Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул», – заявил Путин.

Любопытно, что и косатки, и белые медведи в биологии относятся к высшим хищникам, то есть находятся на вершине пищевых цепей. Потому выбранная Путиным аналогия фактически сама по себе помещает РФ в категорию «хищников», если следовать его логике.

Первоначально Путин рассказал об этой «пищевой цепочке» 29 августа на встрече с учителями и студентами. Тогда он заявил, что косатки якобы едят белых медведей и предложил рассказывать об этом детям, чтобы они понимали, «почему мы проводим специальную военную операцию».

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