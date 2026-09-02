Взрыв на вокзале в Германии остановил движение поездов 8 2.09.2026, 12:39

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Фото: Felix Kirberg/dpa

Есть пострадавшие.

На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга раздался взрыв неизвестного объекта. Полиция полностью оцепила станцию, два человека получили легкие травмы.

Об этом сообщает Die Welt.

На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии взорвался пока неидентифицированный объект. Вскоре после этого полиция обнаружила поблизости подозрительный предмет.

Пока известно, что станцию полностью оцепили, движение поездов приостановлено, нарушен и общественный транспорт. Полицейская операция продолжается с пяти часов утра.

По словам спикера полиции, два человека получили легкие травмы. По данным газеты Augsburger Allgemeine, пострадавшие – 18-летний мужчина и 17-летняя девушка, оба прохожие. Взрывом также повредило окна.

На месте происшествия работает Государственное управление криминальной полиции (LKA) со специалистом по обезвреживанию бомб и роботом-сапером.

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