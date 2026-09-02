Пилот украинского МиГ-29 подбил российскую «Бандероль» на сверхнизкой высоте

Пилот украинского МиГ-29 подбил российскую «Бандероль» на сверхнизкой высоте3
- 2.09.2026, 12:15
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У пилотов было всего несколько секунд на принятие решения.
Экипаж истребителя МиГ-29МУ1 успешно перехватил и уничтожил российскую ракету-дрон S8000 «Бандероль», пишет телеграм-канал «Соняшник».
У пилотов было всего несколько секунд на принятие решения: отступить или сделать все возможное, чтобы уберечь близких. Маневрируя на предельно малых высотах, украинские летчики осуществили точный запуск ракеты класса «воздух-воздух» Р-60, полностью уничтожив вражеский «бандероль» в воздухе.
Опубликованные кадры демонстрируют высокое мастерство украинских авиаторов, которые ежедневно рискуют жизнью в экстремальных режимах полета ради безопасности украинцев.