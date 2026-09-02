Ученые рассказали об особенностях общения с ИИ 5 2.09.2026, 11:20

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Люди перенимают машинные модели поведения.

Международная группа ученых выдвинула теорию, согласно которой длительное взаимодействие с искусственным интеллектом заставляет людей перенимать машинные модели поведения и постепенно лишает их уникальных человеческих черт. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале AI & Society.

Современные чат-боты в сфере обслуживания клиентов достигли высокого уровня развития. Алгоритмы успешно имитируют человеческие мысли, эмоции и особенности речи, а также легко подстраиваются под конкретного пользователя. Такая имитация делает контакт человека с машиной более социальным и создает иллюзию общения с живым собеседником.

Однако в процессе такого диалога возникает опасный обратный эффект. Разработчики проектируют искусственный интеллект так, чтобы он лучше всего реагировал на структурированные и предсказуемые запросы. Программа выдает максимально качественные ответы, когда пользователь убирает из своей речи сложные человеческие нюансы, иррациональные эмоции и двусмысленность.

В итоге люди начинают неосознанно менять свой стиль коммуникации ради выгоды и удобства. Пользователи подстраиваются под требования алгоритмов, копируют их манеру общения и упрощают собственное поведение. По мнению исследователей, со временем этот процесс может полностью стереть личную идентичность человека и сделать его похожим на робота.

Пока эта научная работа носит исключительно теоретический характер. Авторы статьи не проводили прямые лабораторные тесты или масштабные замеры на живых людях. Свои выводы эксперты баруют на анализе накопленных за последние годы данных о психологических аспект взаимодействия человечества с передовыми технологиями.

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