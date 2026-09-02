Что стоит за громким посланием Моди Кремлю 4 2.09.2026, 11:18

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Фото: Getty Images

Индийский лидер вновь обозначил свою позицию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди публично призвал Путина прекратить войну против Украины, однако его слова вряд ли приведут к изменению политики Кремля, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Во время встречи с Путиным Моди заявил, что «каждый день войны отбрасывает человечество назад», и подчеркнул необходимость диалога. При этом его обращение не означает резкого разворота внешней политики Индии или разрыва с Москвой.

Дели уже много лет придерживается курса так называемой стратегической автономии. Индия старается не примыкать полностью ни к одному из глобальных центров силы и сохраняет отношения одновременно с Россией, США и другими западными странами.

Несмотря на тесные связи Москвы и Дели, Индия недавно отказалась выполнять просьбу России резко увеличить поставки индийских товаров для сокращения торгового дисбаланса. Россия является одним из важнейших поставщиков вооружений для Индии, а после начала войны Индия значительно увеличила закупки российской нефти, которая продается с существенными скидками. Две страны также сотрудничают в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, хотя Индия одновременно входит в Quad вместе с США, Японией и Австралией.

Поэтому призыв Моди, вероятнее всего, не был попыткой публично бросить вызов Кремлю. Индийский лидер лишь вновь обозначил позицию своей страны, которая формально выступает за переговоры и дипломатическое урегулирование.

Путин ответил на слова Моди осторожно и без конкретики. «Мы движемся по этому пути», — заявил российский президент, не уточнив, о каких шагах к прекращению войны идет речь.

«Предыдущие попытки мировых лидеров убедить Москву остановить боевые действия пока не привели к результату. Российское руководство, судя по всему, по-прежнему рассчитывает добиться своих целей военным путем и убеждено, что время работает на него», — пишут журналисты.

Несмотря на огромные потери, экономическое давление и усиливающиеся атаки украинских беспилотников по российской территории, Москва наращивает удары по Украине. Поэтому призыв одного из ближайших партнеров России стал важным дипломатическим сигналом, однако ожидать, что слова Моди заставят Кремль немедленно прекратить войну, пока нет оснований.

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