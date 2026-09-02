Лукашенковских олигархов выживают из России 1 Николай Веретельников

2.09.2026, 10:46

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Суды не щадят близких к диктатору бизнесменов.

Можно ли представить, что простой белорусский министр, налоговик, контрагент и тому подобное, будучи в здравом уме и даже имея веские основания, решится связываться с бизнесом, приближенным к Александру Лукашенко и его семье? Абсолютно нет. Поэтому, когда проблемы возникают, например, в России, это становится для «семейного бизнеса», пожалуй, культурным шоком. И таких шоков в последнее время прибавилось. Российские суды не щадят лукашенковских «ни чинов, ни имен» и выписывают им налоговые штрафы и предписания вернуть долги.

Нет сигнала

Чем сильнее старость и все, что является ее следствием, не щадит Александра Лукашенко, тем стремительнее, жаднее и наглее становится его окружение. Их задача — успеть прихватить, пока это возможно. Прихватить, пока никто не отказывает им в том, что понравилось. И пока никто не рискует предъявить претензии по поводу того, как это прихватывается.

В России, на которую отдельные представители лукашенковской деловой элиты тоже имеют виды, их статус неприкосновенных, однако, не работает. Потому что для местных «кремлевских башен» Лукашенко не авторитет. И никогда им не был. А потому для их карманных регуляторов ссылки на него — горохом об стену. Там свои правила, которые нужно выполнять. Не выполняешь — жди исков и штрафов. Или чего похуже.

То, что местные правила не переписываются по сигналу из Дроздов, в последние несколько месяцев прочувствовали на себе несколько приближенных к Лукашенко новоявленных нуворишей.

«Рыбная королева» без креветки и с валютной «черной меткой»

Людмиле Неронской, вхожей в семью главного наследника Александра Лукашенко Виктора, в Беларуси принадлежат почти все компании, продающие сжиженный газ, доля в лучшей частной медклинике «Мерси» и пара новеньких рыбоперерабатывающих заводов. В этом году к ним добавилась тихой сапой приватизированная «Белрыба». Кроме того, бизнесвумен строит сеть фирменных магазинов.

Однако в России, где она обзавелась рыболовецкой компанией «Союзные рыбные промыслы», ей не хватает «ресурса».

Сначала его не хватило, чтобы по просьбе Неронской Росрыболовство увеличило в 2026 году квоту на вылов рыбы ее владивостокскими траулерами.

Российское ведомство не только не выполнило просьбу белорусской «рыбной королевы», но и урезало квоту — за то, что предыдущая не была освоена полностью. Также Росрыболовство проигнорировало настоятельные пожелания минской бизнесвумен получить разрешения на добычу в российских территориальных водах более ценных видов рыбы и креветки.

А недавно, как узнал Plan B., владивостокский бизнес Людмилы Неронской попал в поле зрения приморских налоговиков. Они не посмотрели на то, что в Беларуси она неприкосновенна. В результате проверки «Союзных рыбных промыслов» выявили «грех грехов» — нарушения валютного законодательства.

Компания понесла за это административное наказание.

В чем суть нарушений — в судебных документах подробностей нет. Но руководство и владельцы «Союзных рыбных промыслов» возмутились. Они подали в суд и требуют признать саму проверку налоговой инспекцией по Приморскому краю «соблюдения требований валютного законодательства и ее результатов» незаконной, а предписания «об устранении выявленных нарушений валютного законодательства» — недействительными. Также компания Неронской настаивает на аннулировании административного наказания.

Дело в разгаре. И интересно будет посмотреть, хватит ли у истца возможностей оправдаться, даже если поступит звонок из Дроздов.

Личный теннисист Лукашенко с пеней

Сергей Тетерин в последние годы вырос благодаря покровительству Александра Лукашенко в крупного бизнесмена. Однако «звонок другу» из-за проблем в России делать не стал.

Личный тренер Александра Лукашенко по теннису много лет держался в тени. Полезные связи начал превращать в бизнес-проекты только со второй половины 2010-х. Но уже достиг впечатляющих масштабов. Бизнес-империя Сергея Тетерина охватывает недвижимость, строительство, рекламу, торговлю алкоголем, а также сельское хозяйство.

Коренной минчанин зарегистрировался фермером, выбрав для этого родные места Лукашенко — поселок Химы недалеко от Копыси и резиденции своего покровителя. Подробно о становлении агроимперии Тетерина, ядром которой является Крестьянское хозяйство «Старт ТС», рассказывали белорусские расследователи из «БюроМедиа». В последние годы хозяйство Тетерина приросло двумя переданными ему в управление сельхозпредприятиями Оршанского района — «Межево-Агро» и «Зубревичи-Агро». Один из их главных продуктов — мраморная говядина.

Агробизнес Тетерина также вышел на международный рынок — в Россию. Правда, с нюансами.

Как обратил внимание Plan B., судя по еще одному судебному делу, «Старт ТС» решило не платить 150 тыс. российских рублей (около 1,8 тыс. долларов) своему московскому контрагенту «Алгой». Тот ждал денег почти два года и, не дождавшись, в этом году обратился в суд. Теперь по решению российского правосудия Тетерин должен к этой сумме добавить еще около 1 тыс. долларов пени и оплатить судебные издержки.

Звучит необычно. Интересно, сколько белорусских бизнесменов хотели бы услышать подобную резолюцию по своим вопросам?

Николай Веретельников, planbmedia.io

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