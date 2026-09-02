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Для части белорусов закончилась «дорожная амнистия»

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  • 2.09.2026, 9:24
  • 10,834
Для части белорусов закончилась «дорожная амнистия»

С 1 сентября действуют новые правила.

С 1 сентября закончилась «амнистия» для владельцев быстрых электросамокатов, моноколес и других средств персональной мобильности (СПМ) в Беларуси. До этой даты можно было по упрощенной процедуре зарегистрировать некоторые устройства, которые по своим характеристикам выходят за определение обычного СПМ. «Зеркало» напоминает, с чем связано это изменение.

Средство персональной мобильности — колесный электротранспорт с максимальной скоростью не более 25 км/ч, предназначенный для передвижения одного человека. Люди на СПМ приравниваются к велосипедистам. Если техника не подпадает под характеристики СПМ, ее нужно регистрировать в ГАИ и ездить только по автодорогам. Для этого нужны права и шлем.

С 1 сентября 2025 года в Беларуси заработали обновленные правила дорожного движения (ПДД). Изменения затронули в том числе тех, кто перемещается на велосипедах и средствах персональной мобильности (СПМ) — электросамокатах, гироскутерах, сегвеях.

Для велосипедистов и тех, кто перемещается на СПМ, для пересечения проезжей части теперь нужно спешиваться — сходить с велосипеда или самоката и вести его рядом (за исключением велопереездов, оснащенных специальными светофорами). За нарушение ПДД для них с 1 сентября прошлого года предусмотрены штрафы по ст. 18.20 КоАП. Штраф может составлять от одной до трех базовых величин (45−135 рублей), а при некоторых обстоятельствах и больше.

С 1 сентября прошлого года электросамокатам и прочему электротранспорту разрешено двигаться не быстрее 25 км/ч на велодорожках и до 10 км/ч на тротуарах. Нарушителей выявляют с помощью специальных приспособлений для отслеживания скорости таких транспортных средств.

Что предполагала «амнистия» и что после ее окончания

Если самокат разгоняется свыше 25 км/ч, его нужно зарегистрировать в ГАИ. До 1 сентября 2026 года действовал упрощенный порядок:

прохождение экспертизы в аккредитованной лаборатории;

получение паспорта;

регистрация в ГАИ.

С 1 сентября этого года подход к таким устройствам становится строже: если техника по своим характеристикам относится уже к транспортному средству, для нее действуют соответствующие требования. Регистрация возможна только при наличии полного пакета документов (как для мопедов).

Это значит, что на него потребуются права категории AM, A1 или A, а также регистрация в ГАИ. Причем даже если владелец не оформил устройство, но ездит на нем — он обязан иметь водительское удостоверение. Управление без прав запрещено.

При этом если не зарегистрировать мощный СПМ, ездить на нем можно будет только вне дорог общего пользования, например, на закрытых территориях или в лесопосадках.

Использовать без государственной регистрации такие на дорогах без модифицированных покрытий, передвигаясь в светлое время суток по обочине дороги, а при отсутствии устройства обочины — по проезжей

части дороги не далее одного метра от ее правого края», — указано в документах.

После этого подход к таким устройствам становится строже: если техника по своим характеристикам относится уже к транспортному средству, для нее действуют соответствующие требования.

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